Dank an ehrlichen Finder

Ich fuhr am 1. 1. 2020 mit der Linie 22 Richtung Karajan-Platz. Sofort nachdem ich ausgestiegen war, bemerkte ich, dass ich meine Handtasche im Bus vergessen habe, leider der Bus war schon weg. Meine Bekannte rannte zum Hanuschplatz - den Bus um 1 Minute versäumt. Ich wartete inzwischen am Karajan-Platz - der Bus macht ja am Feiertag eine kurze Runde und nach ca. bangen 15 Minuten kam der Bus mit meiner Tasche: nichts fehlte. Ich konnte das Konzert besuchen und das Jahr fing sehr gut an. Ich möchte mich beim ehrlichen Finder ganz herzlich bedanken und darf ihn bitten, mich anzurufen. Es gibt doch noch Ehrlichkeit!



Elisabeth Candido, 5020 Salzburg