Ich wollte mich bei dem sehr netten ehrlichen Herrn bedanken, der am Abend des 28. 1. 2020 meine verlorene Geldtasche gefunden und abgegeben hat. Sie haben mir einen Tag vor meinem Abflug nach England eine große Freude bereitet und viele Unannehmlichkeiten so kurz vor meinem Erasmus-Semester in Brighton erspart. Vielen Dank!



Eva Lechner, 5071 Wals