Als ich am Gründonnerstag beim Bankomaten der Volksbank Elisabethstraße 90 Euro abhob, habe ich - abgelenkt durch ein Telefonat - das Geld nicht entnommen. In der Volksbank wurde mir zwei Stunden später mitgeteilt, dass eine ehrliche Finderin das Geld in der Bank abgegeben hat, obwohl sie warten musste, bis die Filiale aufgesperrt hat. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Vielleicht meldet sich die Dame noch bei mir, wenn sie das liest, damit ich das auch persönlich tun kann.



Andrea Nießner, 5020 Salzburg