Am 23. Oktober zwischen 13.00 und 14.00 Uhr habe ich auf dem Mozartplatz in Salzburg meine Geldtasche verloren. Schon bald darauf hat eine ehrliche Dame, die nicht einmal genannt sein wollte, diese in der Polizeistation Rathaus mit dem gesamten Geld und mit anderem wichtigen Inhalt abgegeben. Ich möchte mich wenigstens bei dieser Dame besonders herzlich bedanken.



Dr. Gertrude Huber, 5020 Salzburg