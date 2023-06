Dank an Krisenmanagement

Die durch eine Tiefenbohrung ausgelöste Gasexplosion in Ansfelden hat wieder eindrucksvoll gezeigt, wie sehr auf unsere Einsatzkräfte Verlass ist. 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr, engangieren sich diese meist ehrenamtlich tätigen Männer und Frauen für das Wohl der Bevölkerung. Im Fall Ansfelden muss aber auch der Verwaltung ein Lob ausgesprochen werden. Bezirkshauptmann Hageneder und Bürgermeister Partoll haben in Absprache mit den beigezogenen Experten rasch und umsichtig gehandelt. Bei diesem Krisenmanagement haben haben alle Zahnräder perfekt in einander gegriffen und die Ausnahmesituation bravourös bewältigt. Wie so oft, ist auf unsere Einsatzkräfte in der Not Verlass. Danke!



Mag. (FH) Christian Deutinger, 4531 Kematen an der Krems