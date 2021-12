Dank an Österreichs Ehrenamtliche!

Ein Ehrenamt ist das freiwillige und meist unentgeltliche Engagement von Personen.

Sie sind für andere -, oder im Interesse der Gemeinschaft in einem Gefüge tätig, das über die einfache gegenseitige Hilfe im Familien oder Freundeskreis hinausgeht.

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten reichen von Katastrophnhilfs-, und Rettungsdiensten bis zu Sport und Kultur. Sie sind aber auch in den Bereichen Umwelt, Soziales und Gesundheit sehr präsent und nicht wegzudenken.

Gerade jetzt in der Pandemie kann man diesen "Helden des Alltags" nicht genug danken, für ihre Dienste an der Gemeinschaft!

Mag. Wilfried Ledolter, 8680 Mürzzuschlag