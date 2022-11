Dank an Rettung, Pflegepersonal und Ärzteteam

Nach einer hochgradigen Oberkörperverbrennung bin ich mit der Rettung in die Dermatologie der SALK eingeliefert worden. Mir war die Schwere meiner Verbrennungen nicht klar. Das Team um OA Dr. Hintersteininger hat mich sehr fürsorglich in Empfang genommen. Nach der Akutversorgung und Beobachtung wurde ich auf die Station verlegt. Am nächsten Tag hat mir OA Dr. Hintersteininger die Verbrennungen dritten Grades erklärt und gemeint, dass er mit einer OP und einer Hauttransplantation zu einer schnelleren Genesung beitragen könnte. Nach 3 Wochen stationärer Behandlung und aufopfernder Betreuung durch das Pflegepersonal konnte ich das Krankenhaus verlassen. Mein Leserbrief richtet sich deshalb direkt an das Rote Kreuz, das Ärzteteam um OA Dr. Arno Hintersteininger und das Pflegepersonal der SALK. Bitte lassen Sie sich durch so manche Attacke und Beschimpfung durch sogenannte "Ego-Patienten", die ich beobachten konnte, nicht einschüchtern. Sie leisten hervorragende Arbeit zum Wohle aller Patienten. Danke!

PS.: Ich habe gute Erstversorgung zu schätzen gelernt. Nach einer katastrophalen Erstversorgung -"geschlossener Gips ohne die Wunden zu reinigen"- in einem kleinen Krankenhaus vor 50 Jahren, wurde mir dann im UKH mit 18 Jahren der linke Oberarm amputiert.







Markus Sigl, 5113 St. Georgen