Dank an Seilbahnen mit Winterbetrieb

Als langjähriger Viel-Skifahrer und Salzburg-Card-Besitzer ist es mir ein besonderes Anliegen, jenen Seilbahngesellschaften für den Winterbetrieb zu danken, die sich trotz der wirtschaftlichen Ausnahmesituation und der strengen Corona-Auflagen entschlossen haben, zumindest einen Teilbetrieb in ihrem Skigebiet aufrechtzuerhalten.

Mein besonderer Dank gilt den Schmittenhöhe-Bergbahnen, die die ganze Wintersaison ein völlig ausreichendes und immer bestens präpariertes Pistenangebot zur Verfügung stellten und damit bewiesen haben, dass auch der einheimische Skifahrer noch einen gewissen Stellenwert hat.

Gerade in diesen schwierigen Coronazeiten ist es für viele von uns sehr wichtig, sich in der Natur frei bewegen zu können und frische Kraft zu tanken. Und was ist schöner, als bei einem prächtigen Wintertag das wunderschöne Panorama auf der Schmittenhöhe zu genießen?

Auch Zauchensee, Bad Hofgastein, solange es dort möglich war, und Obertauern gehörten zu jenen Skigebieten, die es den Einheimischen möglich machten, ihrem geliebten Wintersport nachzugehen.

Leider galt das nicht für alle Skigebiete im Bundesland Salzburg, auch für größere teilweise nicht, und es bleibt zu hoffen, dass nicht gerade nur diese eine Coronavirus-Entschädigung bekommen, sofern überhaupt eine ausbezahlt wird.



Helmut Schmiderer, 5020 Salzburg