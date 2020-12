Dank an unsere Müllmänner

Immer wieder kommt große Dankbarkeit auf, wenn ich wöchentlich am frühen Morgen einen orangen Lkw vorfahren sehe und mir fleißige Hände, die keinen Schmutz und Unrat scheuen, meinen Müll entsorgen. Immer freundlich und einen Gruß auf den Lippen, ebenso wie die Männer am Recyclinghof.

Es wirft sich die Frage auf, ob diese Arbeit auch angemessen bezahlt wird und so möchte ich aus Dankbarkeit für gute Arbeit ein Trinkgeld geben. Leider dürfen die Mitarbeiter der Abfallentsorgung keine Trinkgelder annehmen und so stellt sich mir die Frage, warum in vielen Branchen wie Gastgewerbe, Taxi, Friseure usw. dies bei guter Arbeit sogar erwartet wird und hier in diesem Job nicht.

Kann mir das jemand schlüssig und sachlich erklären?





Erwin Stocker, 5020 Salzburg