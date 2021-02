Dank an zwei Skitourengeher

Am Mittwoch, dem 3. Februar 2021, bin ich mit meiner Tochter von der Mautstelle in St. Koloman mit Ski in Richtung Enzianhütte am Trattberg auf dem Weg. Nach einer halben Stunde Gehzeit erlitt meine Tochter einen Schwächeanfall. Zwei Skitourengeher im Alter zwischen 40 und 50 Jahren bleiben sofort stehen und

versorgen uns mit Getränken und Müsliriegel.

Auf ihren Skijacken steht die Aufschrift "LA SPORTIVA MOUNTAIN ATTACK TEAM!".

In diesen Sinne gibt es also auch zuvorkommende und hilfsbereite (männliche) Tourengeher. Wir hoffen, der Dank erreicht Euch!



Claudia Lechenauer und Lea, 5412 Puch