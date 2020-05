Dank ans Herz-Jesu-Heim

In schwierigen Zeiten wie diesen darf es nicht verabsäumt werden, Personen, Institutionen und auch Dinge/Sachverhalte zu loben, die es einfach wert sind, in positiver Weise erwähnt zu werden! Und dazu gehört das Herz-Jesu-Heim in der Hübnergasse in Salzburg.

Ich möchte auf die sehr sensible und trotz widriger Rahmenbedingungen äußerst individuell abgestimmte Vorgehensweise im Umgang mit dieser Krise mit diesen Zeilen aufmerksam machen und allen in dieser Einrichtung Beschäftigten, seien es die in der Verwaltung Tätigen oder auch die wirklich herzlichen, liebevollen und fürsorglich-kompetenten Pflegerinnen und Pfleger, ein ganz großes Dankeschön dafür sagen!

Es ist nicht selbstverständlich, dass selbst bei der notwendig gewordenen Terminvergabe bzw. Anmeldung zu den Besuchen bei unserer 87-jährigen Mutter, welche seit nunmehr drei Jahren eine rundum zufriedene Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims ist, immer ein äußerst einfühlsamer, liebevoller, ruhiger Ton herrscht und sogar eine beruhigende Art im Umgang mit uns Angehörigen, wiewohl vor allem auch mit den Bewohnern/-innen gewählt wird. Sowohl die Gestaltung der Besucherbereiche im Garten als auch im umfunktionierten Festsaal ist wunderschön bedacht worden - mit Blumen, die am Tisch stehen, bereitstehenden Getränken für die Bewohner/-innen und ihre Angehörigen - und schafft ein entspanntes, zufriedenes Miteinander - auch von den zeitlichen Möglichkeiten her.

In turbulentesten Zeiten, wo kein Tag genau dem nächstfolgenden gleicht, wahrlich ein Geschenk!



Sigrid-Elisabeth Kronberger, 5084 Großgmain