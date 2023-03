Dank beim Retter ohne Namen

Am Namenstag Fridolin, B311, kurz nach der Abzweigung nach Schwarzach, zum Glück den Tunnel nicht befahren, da wir Verschiedenes zum PAP bringen wollten, Pkw bleibt ohne die übliche Vorwarnung stehen, Tank ist leer. Zu Fuß zur bekannten Tankstelle, dort angekommen winkt mit einem Fünf-Liter-Kanister freundlich ein Herr. Er wohne an der Straße, habe das beobachtet und sich sofort in Bewegung gesetzt. Er füllt seinen Kanister, ich zahle und er führt mich zum Pkw, wo die Gattin bereits freudestrahlend sagt, dass der Retter in der Not schon Kontakt aufgenommen hat und sich buchstäblich unverzüglich auf den "Pfad der Nothelfer-Tugend" begeben hat. Fünf Liter in den Tank und alles, ohne viele Worte. Okay, kurze Verabschiedung mit freundlichen Worten, leider haben wir den Namen des perfekten Nothelfers nicht erfragt.

Sicher ein Paradebeispiel besonderer Klasse/Güte, das - in Zeiten, in denen Ichbezogenheit überhandnimmt - in die Öffentlichkeit vor den Vorhang als Muster des menschlichen Miteinanders und Dank gebracht werden sollte. Danke!



Waltraud und Kurt Schlögelhofer, 5640 Bad Gastein