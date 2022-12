Dank dem großartigen Pflegeteam

Nach einer Woche verließ ich am 21. Dezember die interne Abteilung des Krankenhauses Zell am See. Die effiziente ärztliche Behandlung inklusive umfassender Untersuchungen und die äußerst fürsorgliche und freundliche Betreuung durch das Pflegeteam trugen entschieden zu meiner Genesung bei. Ein großer Dank an alle!

P. S.: Dass ein sogenanntes Controlling in einer öffentlich/rechtlichen Institution wie auch in einem kaufmännischen Unternehmen von Zeit zu Zeit erfolgt, ist ein üblicher Vorgang. Dies kann immer wieder zu Verbesserungsschritten führen.

Erich Berner, 5700 Zell am See