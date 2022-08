Dank der Polizeiinspektion Rathaus

Für eine Veranstaltung in der Getreidegasse musste ich vergangen Freitag (29. 7. 2022) in die Fußgängerzone zufahren. Leider hat der beantragte Poller-Code nicht funktioniert. In dieser Situation kam mir die Polizeiinspektion Rathaus zu Hilfe, welche mich bei der Zu- sowie Ausfahrt mehrmals unterstützt und somit zu der gelungenen Umsetzung der Veranstaltung beigetragen hat. Es ist mir ein besonderes Anliegen, mich bei den Polizistinnen und Polizisten, welche vergangenen Freitag im Dienst waren, für ihre Unterstützung zu bedanken.



Fabian Maximilian Gruber, Haus und Hof Catering Salzburg, 5300 Hallwang