Dank für die Hilfsbereitschaft bei Radunfall

Wir haben am 15. 8. 2023 bei einem Radunfall meiner Frau in Glasenbach eine außergewöhnliche und kompetente Hilfsbereitschaft von vorbeikommenden Radfahrern/-innen erlebt. Auf diesem Weg möchten wir einem Ehepaar, weiters zwei Frauen und zwei Männern für ihre Hilfe herzlichst danken. Auch den unmittelbaren Anrainern für die Erlaubnis, das Fahrrad meiner Frau bei ihnen sicher abzustellen. Bedanken möchten wir uns auch bei den beiden freundlichen Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, und bei der ÖRK-Retterin und beim ÖRK-Retter für die Erstversorgung am Unfallort.

Mag. Monika und Mag. Franz Budig, 5020 Salzburg