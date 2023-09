Dank und Lob an das Senecura-Sozialzentrum in Hüttau

Im Namen unserer vor kurzem verstorbenen Mutter, Frau Theresia Oberreiter, möchten wir ein großes Lob an das Team des Senecura-Sozialzentrums in Hüttau aussprechen.

Unsere Mutter hat ihr letztes Lebensjahr im Senecura-Heim in Hüttau verbracht und sich dort sehr wohl gefühlt. Es war ihr besonders wichtig, dem gesamten Team auf diesem Weg noch ein letztes Dankeschön bzw. Vergelt's Gott zu übermitteln.

Unsere Mama wurde sehr liebevoll und professionell gepflegt, das gesamte Team hat sich extrem engagiert und so unserer Mutter eine wunderschöne Zeit beschert.

Es war ihr sehr wichtig, dass auch die Öffentlichkeit erfahren soll, wie toll die Pflege in einem Seniorenheim sein kann. Es sollten laut unserer Mutter nicht nur immer die negativen Dinge an die Öffentlichkeit gebracht werden, hier konnte sie so viel Positives erfahren.

Auch in Hüttau ist das Sozialzentrum mit Sicherheit nicht überbesetzt und man hat wahrscheinlich auch Probleme, geeignetes Pflegepersonal zu finden, aber dies lässt man die Bewohner und ihre Angehörigen nicht spüren. Auch wir Angehörigen haben uns bei Besuchen bei unserer Mutter extrem wohl gefühlt und konnten immer wieder die positive Stimmung und die liebevolle und fürsorgliche Betreuung der Bewohner feststellen.

Ein herzliches Dankeschön auch von uns allen an das gesamte Pflegeteam sowie an die beiden Hausärzte Herrn Dr. Eppenschwandtner und Frau Dr. Mussger.

Gerda Hohenwaller für die Angehörigen von Theresia Oberreiter, 5600 St. Johann