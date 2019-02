Ich durfte am 29. 1. 19 in der C.D.K. zur Operation an der Halswirbelsäule antreten und möchte mich im Nachhinein noch einmal öffentlich für das hervorragende Patientengespräch, die Operation und die nachfolgende Betreuung bedanken

Im Speziellen bei: Pimar Pöppe, Primar Kral und dem Pflegedienst rund um Hr. Brandstetter.

Martin Kronberger, 5321 Koppl