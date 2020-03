Dank und ein Lächeln sind angesagt

Wie wäre es, wenn wir anstatt eines lautstarken "Dritte Kassa!!" den Mitarbeitern/-innen der Supermärkte, Apotheken und Postämter usw. ein freundliches Wort der Anerkennung und des Dankes für ihren Einsatz in diesen schwierigen Zeiten schenken würden? Dazu noch ein Lächeln, ein Kopfnicken. Kostet nix und alle sind froh und dankbar für die große Leistung, die diese Menschen für die Allgemeinheit erbringen, um die Versorgung in unserem Land sicherzustellen! Ein herzliches Dankeschön an diese Menschen!

Gerhard Waldherr, 2135 Zlabern