Dank und Respekt den Helfern & Vernünftigen

Insbesondere in Ausnahmezeiten, wie wir sie gerade erleben, aber auch sonst, gilt den Einsatzkräften besonderer Dank für ihre hervorragende Leistung, die sie für die gesamte Bevölkerung erbringen.

Den Menschen, die sich an die Maßnahmen zur Verminderung der Übertragungsrate, an die Ausgangsbeschränkungen und die Maskenpflicht, halten, sollte man ebenfalls Respekt zollen und diejenigen, die nur die negativen Seiten und Fehler erkennen, ermahnen, bei sich selbst das Verbesserungspotenzial zu suchen, das es braucht, um rasch aus dieser "Krise" zu kommen.





Hans Neumayer, 5500 Bischofshofen