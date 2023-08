Dank und Wertschätzung an das Seniorenwohnhaus Hallein

Meine Mutter Maria (Rilli) Moik verbrachte ihre letzten sieben Jahre im Seniorenwohnhaus Hallein, was anfangs kein leichter Schritt war. Aber durch die bis zuletzt fürsorgliche, würdevolle und - wie es meine Mutter oft betonte - auch liebevolle und fröhliche Betreuung, die beste Lösung.

Mein großer Dank gilt den Pflegekräften im vierten Stock, ganz besonders der Teamleiterin Schwester Nizama. Meine Bewunderung für so kompetentes und vor allem geduldiges Personal kennt keine Grenzen.

Gut aufgehoben konnte meine Mutter friedlich für immer einschlafen und auch für uns Hinterbliebenen wurde zum Abschied eine ruhige und entspannte Atmosphäre geschaffen. In den Schmerz um den Verlust mischt sich so tiefe Dankbarkeit.

Hoffentlich entscheiden sich in Zukunft wieder mehr Menschen für einen sozialen oder medizinischen Beruf und die passenden Rahmenbedingungen werden endlich von den Zuständigen getroffen.

Bedanken möchte ich mich auch bei der Leiterin Frau Steiner und ihren Damen im Sekretariat für ein stets offenes Ohr und Entgegenkommen.

Beatrix Zlöbl, 5020 Salzburg