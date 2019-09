Dank von der Queen für Mülleinsammeln

Neulich war ein Engländer im Radio und erzählte, dass er seit vielen Jahren

jeden Tag 30 Kilometer zu Fuß geht und dabei links und rechts die Hinterlassenschaften der Wegwerfgesellschaft aufsammelt, um sie dann gerecht zu entsorgen. Dafür wurde er als Dank von der Queen in den Buckingham Palast eingeladen und geehrt.

Weil ich auch schon seit vielen Jahren kein Auto mehr habe, muss ich

naturgemäß viel zu Fuß gehen und erledige auch das, was mein unbekannter englische, aber sympathische "Kollege" macht. Ich aber habe von der Gemeinde Elsbethen noch nie einen Dank dafür erhalten! O.K., der Herr Bürgermeister ist ja auch nicht die Queen!





Josef Blank, 5061 Elsbethen