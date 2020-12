Dankbar für geschaffene Grundlage

Bravo Alexander Purger! Die Frage nach den Gedanken unserer Vorgängergenerationen zur derzeitigen Lage ist mehr als berechtigt (SN v. 30.11.). Es waren unsere Urgroßeltern, Großeltern und - in meiner Familie - auch bereits die Eltern, die es geschafft haben für uns ein gutes und bequemes Leben zu ermöglichen. Sie haben nach harten Zeiten der Entbehrung eine gute Grundlage für uns geschaffen und wir sollten eigentlich dankbar sein, dass das so ist. Leider scheint es in unserer Generation und auch der nächsten aber so zu sein, dass Suderei und Kritik wichtiger sind, als selber einen Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten. Es ist sicher richtig, dass in Krisenzeiten nicht immer alles gut läuft und den Regierenden Fehler unterlaufen. Es kann aber auch keine Lösung sein, nur Kritik zu üben.

Herwig-Alexander Mackinger BA, 3133 Traismauer