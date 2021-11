Danke allen Verantwortlichen!

Ein herzliches und großartiges Dankeschön dem Regionalverband Oberpinzgau (Krimml bis Niedernsill), der gemeinsam mit dem Tauernklinikum aktuell ein sehr niederschwelliges Angebot (ohne Anmeldung - 1., 2., 3. Impfung) unter der Devise "Der Oberpinzgau impft!" organisiert und durchführt! Ein ebenso großes Dankeschön gebührt den vielen Menschen, die dieses Angebot auch nutzen und somit sich und ihr Umfeld schützen und in weiterer Folge damit beitragen, die Spitäler zu entlasten! Ich habe diese Möglichkeit für den "Drittstich" am vergangenen Freitag in Neukirchen genutzt und alles hat bestens geklappt!

.



OSR Hubert Kirchner, 5741 Neukirchen/Grv