Danke an Ärzte und Pflegepersonal der Salk

Nach zwei Hüftoperationen (die erste nach siebenmonatiger Wartezeit, die zweite bereits im LKH geplant) und auch termingemäß durchgeführt, kann ich nur danke sagen an die Ärzte - jedes Mal nach der OP war ich absolut schmerzfrei. Danke natürlich auch an das Pflegepersonal in Salzburg sowie in St. Veit. Die Arbeit dieser Mitarbeiter ist eigentlich unbezahlbar (offensichtlich sieht das auch die Politik so), immer gut gelaunt, ein freundliches Wort auf den Lippen - auch wenn man in der Nacht fünf bis zehn Mal ins gleiche Zimmer muss.

Ich kann mich nur auf diesem Weg bedanken, da die Bediensteten keine Geschenke annehmen dürfen. Vielleicht können die Damen und Herren in der Politik eimal darüber nachdenken. Geld wäre ja genug da, siehe Festspielhaus und Millionengrab S-Link. Nochmals herzlichen Dank an die Bediensteten der Salk.

Ferdinand Stadlbauer, 5023 Salzburg