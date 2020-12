Ich sage ein großes Dankeschön an alle, die zum Massentest in der Stadt Salzburg beigetragen haben - Polizei, Feuerwehr, Bundesheer und diejenigen, die das so toll gemanagt haben. Ich habe am Samstag nicht eine Minute warten müssen. Werden doch viele ihre Freizeit dafür geopfert haben.

Ursula Korody, 5020 Salzburg