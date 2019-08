Danke an Caritas-Haussammler

Sehr geehrter Herr Sams! Ihr Leserbrief in den SN vom 10. August, in dem Sie die Caritas-Soforthilfe beim Hochwasserunglück in Rußbach positiv hervorheben, hat uns außerordentlich gefreut. Als Haussammler wissen Sie, die Caritas kann Not vor Ort nur dann effektiv bekämpfen, wenn sie ausreichend Spenden erhält. Die Mittel der Caritas-Haussammlung werden zur Gänze (!) in der Erzdiözese Salzburg eingesetzt, 40 Prozent davon verbleiben sogar in der eigenen Pfarre, in der die Spende abgegeben wurde.

Wir danken Ihnen, dass Sie weiterhin als Haussammler zur Verfügung stehen. Hoffentlich folgen viele hilfsbereite Menschen Ihrem Beispiel und melden sich bald in den Salzburger Pfarren als Freiwillige für die nächste Haussammlung. Danke allen, die sich engagieren!





Mag. Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg