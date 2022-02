Danke an das Raphael Hospiz

Nach einem Jahr Hoffnung, Bangen, Leiden und Lachen hat unsere Mama nun den Kampf gegen den Krebs verloren. In unserer völligen Hilflosigkeit und Verzweiflung hat uns das St. Raphael Hospiz der BHB in Salzburg aufgefangen und unserer Mama ein würdiges Sterben ermöglicht. Vielen vielen Dank an das gesamte Team, dass sich auch immer wieder die Zeit genommen hat uns zuzuhören und tröstende Worte

für uns gefunden hat. Auch die vielen innigen Gesten haben uns gut getan und unserer Mama diesen würdigen Abschied ermöglicht.

Edith Fischereder-Pinter mit Familie, 5110 Oberndorf