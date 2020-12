Danke an das Unfallkrankenhaus

Vor einem Monat hatte ich einen sehr dramatischen Unfall in Italien (drei Meter freier Fall auf Beton). Ich musste acht Stunden warten, ohne bemerkt zu werden (außer einer Schmerztablette, die mir der Arzt gleich gab). Acht Stunden ohne Wasser. Neben mir lag eine junge Dame, die sich laufend übergeben musste vor lauter Schmerzen.

Ich war sehr dankbar, dass mich das UKH aufnahm - welch ein Unterschied!

Vor Kurzem war ich zur Kontrolle im UKH. Nach der Fiebermessung bekam ich eine Nummer, um mit dieser zur Ameldung zu gehen. Bei der Anmeldung hat mich die freundliche Dame darauf hingewiesen, dass ich mit Namen - wohlgemerkt mit Namen - aufgerufen werde. Im Behandlungszimmer hat mich Dr. Hettegger sehr genau untersucht, obwohl es bereits die zweite Nachversorgung war, ich hätte mich nicht wohliger und sicherer fühlen können, danke.

Im Gipszimmer konnte mir Frau Christine alle Ängste nehmen und legte meinen neuen Gips so an, als ginge es um ihr eigenes Bein.

Danach im Röntgenzimmer. Der Herr (seinen Namen weiß ich leider nicht) sagte zu mir: "Sie können für heute nach Hause fahren. Einen schönen Tag. Und, Frau Dellago, alles wird gut".

Also gehe ich mit meinen Krücken zum Portier und frage ihn, ob er mir ein Taxi rufen könnte. "Selbstverständlich, das mach ich sehr gerne."

Großartig Ihr lieben Menschen im UKH. Danke, dass es so menschelt bei Euch, weiter so, Chapeau, und Lob an die Führung.



Ruth Dellago, 5020 Salzburg