Danke an das Unfallkrankenhaus Salzburg

Auf diesem Weg möchten wir uns für die hervorragende, kompetente und menschlich hochstehende Behandlung unseres Sohnes im Unfallkrankenhaus Salzburg bedanken. Er wurde nach einem schweren Unfall mit komplizierten Armverletzungen mehrmals von Oberarzt Dr. Johann Neureiter und seinen Kolleginnen und Kollegen operiert. Es geht ihm nach einem Jahr intensiver Behandlung und Therapie wieder so gut, dass er positiv in die Zukunft blicken kann. Vielen Dank auch an die Pflegerinnen und Pfleger sowie an das Therapieteam für die kompetente, aufmunternde und fürsorgliche Betreuung. Er durfte erfahren, dass nicht nur der medizinische Behandlungserfolg im Mittelpunkt stand, sondern auch seine Sorgen und Bedürfnisse.



Hugo und Evelyn Müller, 5020 Salzburg