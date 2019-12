Lieber ehrlicher Finder! Letzte Woche, am 6. 12., verlor ich in der Nähe der Eichbrücke meine Geldtasche mit für mich sehr wichtigen Dingen: einem hohen Betrag an Bargeld, meiner Super s'Cool Card und meiner Bankomatkarte. Danke, dass Sie ehrlich waren und die Geldtasche, samt Inhalt, gleich am Fundamt abgegeben haben. Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken und ich würde mir wünschen, dass alle Menschen so ehrlich sind.







Lorenz Unger, 13 Jahre, 5020 Salzburg