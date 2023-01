Im Namen meiner Familie bedanke ich mich bei den Ersthelfern, die am 26. 11. 2022 unserem Vater in seinen letzten Stunden beiseite gestanden sind. Unser Vater war an diesem Samstag mit seinem Hund am Fuße des Untersbergs spazieren, als er plötzlich eine Hirnblutung erlitt. Zwei Passanten haben ihn daraufhin gefunden, er lebte zu diesem Zeitpunkt noch und konnte angeblich auch noch sprechen. Jene Passanten haben ihn dann vom Wald bis zur Straße getragen und mit ihm gemeinsam auf das Rote Kreuz bzw. Notarzt gewartet.

Da wir uns aufgrund des Datenschutzes nicht direkt bei den Ersthelfern bedanken dürfen, möchte ich hier dennoch nochmal im Namen unserer ganzen Familie Brötzner einen großen Dank aussprechen. Danke an die Ersthelfer, an die freiwilligen Rot Kreuz Mitarbeiter, an den Notarzt und alle anderen Beteiligten. Wir sind unendlich dankbar, dass sie in dieser letzten Stunde meines Vaters immer noch alles Menschenmögliche versucht haben.





Marion Webersinke, 5071 Wals