Ein sehr großes Dankeschön an die tolle Familie von Herrn Christian Hirschbichler in Saalfelden, für seinen großartigen Einsatz für unser Klima und unsere Umwelt! Diese Familie setzt Taten mit sehr großer nachhaltiger Wirkung. Für diese Familie sind Bäume etwas Wertvolles. Es sollten sich sehr viele Verantwortliche ein Beispiel nehmen. Auch in Leoben würden wir mehrere solche tollen Menschen brauchen! Ich wünsche Familie Hirschbichler alles Gute und weiterhin viel Erfolg.



Roman Seitz, 8700 Leoben