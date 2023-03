Danke an die Handl-Pflege in Mondsee

Nach einem Krankenhausaufenthalt, mussten wir leider feststellen, dass unser Vater nicht mehr alleine zu Hause leben kann.

Da im Seniorenwohnheim Mondsee so kurzfristig kein Platz zu bekommen war, wurde uns das Haus der Handl-Pflege in Haslau bei Mondsee empfohlen. Es war die beste Entscheidung unseren Vater dort unterzubringen! Er wurde Tag und Nacht sehr fürsorglich betreut. Man ging auf seine Essenswünsche ein und animierte ihn zu verschiedenen Aktivitäten wie Mensch ärgere Dich nicht spielen, Sparziergänge oder Kreuzwort rätseln. Als fast 90 jähriger Bauer, der bis zuletzt gearbeitet hat, hatten wir große Sorge, dass unser Vater dort sich nicht wohlfühlen würde. Doch diese Angst war unbegründet - er kam wieder zu Kräften und hatte

seinen Lebensmut wieder gefunden. Nun hat unser Vater ein Zimmer im Seniorenwohnheim Mondsee bekommen und durch die sehr schöne Zeit im Haus der Handl-Pflege war die Umstellung für ihn dorthin nicht schwer. Wir möchten uns herzlich für die einfühlsame Pflege und Fürsorge unseres Vaters bedanken und können die "Handl-Pflege" in Mondsee nur weiter empfehlen!

Dieses "Danke" sehen wir auch als klare Gegendarstellung, des erst vor kurzem veröffentlichten negativen Berichtes über die Handl-Pflege!

Gertraud Wesenauer, 5310 Mondsee