Danke an die helfenden Engel

Auf der Heimfahrt mit der Bahn von Wien nach Saalfelden ist mir die Geldtasche aus der Hose gerutscht. Unbemerkt. Beim Umsteigen in Bischofshofen ist diese im Abteil liegen geblieben, von mir vorerst unbemerkt. Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf vom Lost & Found Büro am Bahnhof Salzburg, dass meine Geldtasche von einem Zugbegleiter gefunden und dorthin gebracht wurde. Mit kompletten Inhalt, samt Geld. Schnell wurden zwei Mitarbeiter der ÖBB gefunden, die mir die Geldtasche über Weißbach/Lofer zum Bahnhof Saalfelden brachten, wo ich diese abholen konnte. Danke, es gibt sie noch, die helfenden Engel, auch wenn man sie nicht immer gleich sieht.







Friedrich Hohenwarter, 5760 Saalfelden