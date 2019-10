Im Namen meiner Familie, möchte ich mich bei den

Menschen bedanken, die meinen Eltern während des Schlaganfalls meines Papas in Kroatien geholfen haben. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiter/-innen des ÖAMTCs, die den schnellen Transport meines Papas zurück nach Österreich organisiert, und in der ganzen Zeit meine Mama unterstützt haben. Danke auch an all jene Camper, die meiner Mama bei ihrer Rückfahrt aus Kroatien geholfen haben.

Lara Reischl

5082 Grödig

