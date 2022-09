Danke an die Herzchirurgie im SALK

Ich wurde nach meiner Herz-OP im August 2022 zehn Tage in der Herzchirurgie stationär aufgenommen. Vorher Intensivstation, dann Bettenstation. In dieser Zeit wurde ich kompetent, menschlich und äußerst liebevoll betreut. Mein Dank gilt insbesondere dem Chirurgen-Team, das sind chirurgische Höchstleistungen. Ebenso dem Pflegeteam, das immer gut aufgelegt ist und einem immer auch Halt gibt. Das gilt auch vorher bei den Untersuchungen in der Ambulanz. Ich kann hier nur Univ.-Prof. Dr. Uta Hoppe und Univ.-Prof. Dr. Rainald Seitelberger zu den tollen

Teams gratulieren.

Nochmals vielen herzlichen Dank!



Johann Karl, 5301 Eugendorf