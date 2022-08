Danke an die Mitarbeiter/-innen im Gesundheitssystem

Zwölf Monate Erfahrungen nach einer unerwarteten Kehrtwende im Leben:

Am 14. 8. 2021 hatte ich einen schweren Unfall - Bruch des vierten Halswirbels mit Diagnose inkompletter Querschnitt. Beim Aufwachen in der Intensivstation konnte ich nur die Zehen des linken Fußes bewegen. Der Chirurg klärte mich über meinen Zustand mitfühlend und voll Empathie auf.

In der Folge verbrachte ich zehn Tage in der Salk, Chirurgie West, Traumatologie, 2 Stock, dann wurde ich überstellt für 30 Tage in die Neurochirurgische Abteilung der CDK, Parterre, Klasse-Station und von dort dann direkt vom 23. 9. bis 20. 12. in das AUVA-Rehabilitationszentrum Bad Häring, 2. Abteilung, 2. Stock.

Es sind zu viele Personen, von der Reinigungsfrau bis zu Primarärzten/-innen, um alle die Namen hier in diesem Leserbrief anzuführen.

Ich habe in den o. a. Krankenhäusern und im Reha-Zentrum so viel Positives, Motivierendes erlebt! Unbeschreiblich, mit welchem Einsatz, Kompetenz, Empathie, Mitgefühl und Verständnis all diese Menschen in Gesundheitsberufen agieren. Den Dauerdruck auf Grund von Personalnot und Covid-19 bekommt man als Patient nicht mit. Ich wusste es natürlich, doch fast jedes Gespräch dazu endete mit: " . . . passt schon, kriegen wir schon hin, schau ma mal, dass es Ihnen/Dir besser geht." Dann kam zu all den Unfallfolgen noch Covid-19 im Februar 2022 und von 4. bis 7. 4. eine akut gewordene Leistenbruch-OP mit Aufenthalt im KH der Barmherzigen Brüder Salzburg dazu, auch hier ausschließlich Mitgefühl, Hilfe, Freundlichkeit.

Seit Jänner 2022 noch die notwendigen Termine bei Hausärztin, Physiotherapeutin, Zahnarzt/-in, Orthopäde, Lungenarzt und Internistin nachgeholt. Unvorstellbar und für mich mehr als ergreifend, jede/r einzelne - die Teams in den jeweiligen Ordinationen - mit so viel Effizienz, Freude, Freundlichkeit, Menschlichkeit, Empathie mir, nun behindert, gegenübertretend.

Ich möchte hier danke sagen, allen Beteiligten (auch natürlich der Familie und Freunden) für die enorme Unterstützung, das Verständnis und die Hilfe, die ich in dieser zuerst ausweglosen Situation erfahren durfte.

Nicht nur das medizinische Wissen und die Kompetenz haben mir geholfen, die Situation zu verbessern - wesentlich zum Fortschritt und Heilungserfolg trug die menschliche Seite bei. Und wenn manchmal die Nacht ganz besonders finster war, die Schmerzen stärker auftraten, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sich in mir bemerkbar machte, kam von irgendwo ein aufmunterndes Wort, ein "es wird wieder" , "kriegen wir noch besser hin". Wir alle können froh sein, solche Menschen zu haben, die unser Gesundheitssystem tragen und trotz allen politischen Fehlern wie Unterbezahlung, Personalmangel, Korruption, Kaputtsparen, sich um unsere Gesundheit so bemühen.

Weniger positiv verliefen die Kontakte zu Behörden wie der BH Salzburg-Umgebung und dem BM für Soziales. Der Amtsschimmel wieherte bis zur Unerträglichkeit und MA 2412 wurde manchmal zur Realität.





Peter Schatz, 5071 Wals