Danke an die Tiere!

Es ist so weit: Man sperrt uns wieder ein! Für viele ältere Mitmenschen (Risikogruppe, welch schlimmes Wort!) die womöglich noch dazu alleine leben (so wie ich), wird diese Zeit, gerade jetzt im trüben Herbst, besonders fordernd.

Aber viele haben ein Haustier und ein fröhliches Schwanzwedeln, ein zufriedenes Schnurren oder ein fröhliches Gezwitscher sind richtig ermunternde Lichtblicke für uns. Wir haben wen, um den wir uns kümmern müssen und bringen etwas Struktur in unser einsames Leben, dafür bekommen wir viel Zuwendung und Aufmunterung zurück. Oft sind die Vierbeiner auch unsere Fitnesstrainer, die uns zwingen, in die frische Luft zu gehen, was uns ja auch nicht schadet!

In diesem Sinn: Vielen Dank an meine zwei Lauser M&R, die mir durch diese schwierige Zeit helfen!



Gerhard Waldherr, 2135 Zlabern