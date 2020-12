Ich habe am 3. 12. 2020 leider meine Brieftasche mit sämtlichen Papieren und Karten im Raum Riedenburg verloren. Am 5. 12. 2020 hatte ich dann das große Glück, einen anonymen Brief in meinem Briefkasten zu finden, mit allen darin befindlichen Dokumenten!

Auf diesem Weg möchte ich mich recht herzlich bei dem ehrlichen Finder bedanken. Falls Sie dieser Finder sind oder diesen kennen sollten, würde ich mich gerne bei Ihnen revanchieren.



Peter Huber, 5020 Salzburg