Danke für den netten Bericht über die tollen Menschen wie Familie Margret Bernhofer, Familie Willi Huttegger und Frau Elisabeth Gruber ("Plötzlich waren 400 Liter Milch am Tag übrig", 8. 3.). Immer wenn ich schon in aller Früh die SN aufschlage und mich die fröhlichen Gesichter anlachen, gibt es für mich nur noch ein Motto: Es ist alles halb so schlimm und doppelt so gut. Danke diesen lieben Menschen. Ich wünsche ihnen alles Gute, viel Erfolg und vor allem, dass sie gesund bleiben.



Roman Seitz, 8700 Leoben