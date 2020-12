Danke an alle Bergbahnen, die ein Skitourengehen auf Pisten zulassen bzw. ermöglichen. Da der Naturschnee noch auf sich warten lässt, ist die Möglichkeit, die bereits gut beschneiten Pisten zu benutzen, gerade in diesen Zeiten sehr wertvoll. Es wäre toll, wenn sich möglichst alle Tourengeher an die Regeln halten und im Aufstieg den Pistenrand benutzen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start der Ski- und Skitourensaison und ein freudiges Mit- und Nebeneinander.



Matthias Mayr, 5412 Puch