Danke an unbekannten Helfer

Am Sonntagnachmittag fuhren unsere beiden Kinder mit der

S-Bahn von Hallein Richtung Salzburg, um ihre Cousins zu besuchen. Bei der Haltestelle Elsbethen passierte es, dass sich die Türen schon wieder schlossen, bevor unsere Tochter nach ihrem älteren Bruder aussteigen konnte. Die Kinder wurden dadurch getrennt, unsere Tochter blieb im weiterfahrenden Zug. Für beide Kinder und die gleich durch unseren Sohn alarmierte Familie ein großer Schreck, da sie ohne Geld oder Handy war und bisher nie allein mit der S-Bahn gefahren ist.

Ein unbekannter Mann aber bemerkte die Situation und kümmerte sich sofort um sie. Er stieg mit ihr in Salzburg-Süd aus und besorgte und bezahlte ihr ein Taxi, sodass sie bald wieder "in Sicherheit" war. Wir sind sehr froh, dass es Menschen wie diesen unbekannten Helfer gibt, und wollen uns von Herzen auf diesem Wege bei ihm bedanken!

Jakob Brandauer, 5400 Hallein