Danke an Unfallhelfer

Am Mittwoch, den 15. 12. 2021, kam ich mit meinem Fahrrad am oberen Ende der Linzer Gasse zu Sturz. An den Unfallhergang fehlt mir leider jegliche Erinnerung. Was mir allerdings im Gedächtnis geblieben ist, sind die zahlreichen helfenden Hände von Passanten und von zwei Feuerwehrmännern, die zufällig am Unfallort vorbei gekommen sind. Leider konnte ich durch die stark blutende Kopfwunde meine Helfer nicht erkennen und möchte mich hiermit herzlichst bei allen Anwesenden bedanken, die mir so helfend beigestanden haben. Vielen Dank für diese tolle Rettungskette! Schön zu wissen, dass es noch viele gute Menschen da draußen gibt, die einem in der Not helfend zur Seite stehen.

Christina Schörghofer, 5020 Salzburg