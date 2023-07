Danke, Christoph Freund!

Dieser Mann hat es mit seinem Team immer wieder geschafft, dass wunderbare junge Fußballer aus vielen Ländern der Welt hierher nach Salzburg gekommen sind. Wenn wir uns die Erfolge der letzten Jahre ansehen, dann kann man dazu nur gratulieren, denn immerhin wurde das alles mit einer extrem jungen und daher unerfahrenen Mannschaft geschafft. Salzburg ist ein Ausbildungsclub und finanziert sich wohl seit geraumer Zeit selbst. Das ist ein Vorzeigeprojekt und Christoph Freund war hier maximal federführend tätig. Dafür gebührt ein Dankeschön und ein Glückwunsch für seine Zukunft beim FC Bayer München. Dort weht ein anderer Wind, muss mehr Erfolg erzielt werden als hier in Salzburg. Doch Christoph Freund kann es schaffen, den Bayern die Lederhosen wieder anzuziehen. Und wir Österreicher/-innen dürfen auch mal stolz auf unseren Fußball sein, da wird viel gute Arbeit geleistet, nicht nur in Salzburg, sondern auch beim LASK und bei Sturm. Lediglich die Wiener Großvereine hinken hinterher, das total schade ist; vielleicht schaffen es auch Rapid und die Austria, aus dem Sumpf des Gestrigen in die Transparenz des modernen Fußballs zu wechseln.



Günter Österer, 5020 Salzburg