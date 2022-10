Danke dem aufmerksamen Lkw-Fahrer

Am Mittwoch, 19. Oktober, vereinbarte ich nachmittags mit einem Jugendfreund ein Treffen im Gastgarten des Augustinerbräustübls. Ich fuhr gegen 15.00 Uhr von meiner Wohnung in der Friedensstraße mit dem Auto weg. Fast am Ziel angelangt, läutet das Handy. Ein Herr fragte mich, ob ich meine Geldtasche verloren hätte, da er diese - mit diversen Ausweisen, Bargeld und, zum Glück, einer Visitenkarte mit Telefonnummer - am neuen Kreisverkehr Hellbrunnerstraße von der Fahrerkabine seines Lkw gesehen und aufgehoben hatte.

Mir war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufgefallen, dass ich diese gar nicht mehr bei mir hatte und war natürlich mehr als glücklich. Er fragte mich, wo wir uns treffen könnten, er sei jetzt mit seinem Lkw auf dem Weg zum Stiegl-Depot in der Kendlerstraße. Das war natürlich perfekt, da ich dahin den kürzeren Weg hatte und ihn dort erwarten konnte. Nach einer Viertelstunde übergab er mir die Geldbörse. Der Tag war gerettet, und das anschließende Bier in der Herbstsonne des Gastgartens schmeckte doppelt gut. Nochmals herzlichen Dank an den ehrlichen Finder!







Peter Haiden, 1100 Wien