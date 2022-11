Danke dem Pflegepersonal

Den derzeit eher negativen Beschreibungen der Pflegesitiuation, besonders älterer Menschen, möchte ich einen postiven Bericht entgegenstellen. Anlass ist das Ableben meiner Mutter, welche die letzten Jahre in den Seniorenheimen Bolaring und Taxham verbrachte. Sie selbst hat bis zum Schluss immer wieder bestätigt, bestens aufgehoben zu sein, und das möchte ich hiermit nachdrücklich bestätigen. Daher vielen herzlichen Dank an die Leitung, das Pflegepersonal bzw. Helfern und auch Zivildienern, die im Seniorenheim Taxham oft mehr als nur ihren Dienst tun! Ein offensichtlich gutes Betriebsklima und gelebte Menschlichkeit erbrachten, auch in den turbulenten Zeiten, mehr als die erwartbaren standardisierten Pflegeleistungen.

Mein Wunsch und Zuversicht ist, dass diese angenehme Atmosphäre weiterhin erhalten bleibt. Echtes Engagement ist nicht angeordnet oder nur monetär motiviert. Vielen herzlichen Dank auch den Personen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, die meiner Mutter und auch uns Hinterbliebenen sehr persönlich Anteilnahme und Empathie erwiesen haben!



Manfred Auer, Bodensdorf am Ossiachersee