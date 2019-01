Danke den helfenden Händen

Jahrhundertwinter, Schneemassen, Lawinenabgänge, Straßensperren… Begriffe, die uns in den vergangenen Tagen begleitet haben. Und unzählige helfende Hände wie Lawinenwarnkommissionen, Bundesheer, Feuerwehr, Bergrettung und viele andere Personen, die meist freiwillig versuchen, diese schwierige Situation zu bewältigen. Unzählige Arbeitsstunden und verwendete Urlaubstage, die im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar sind - vielen, vielen Dank dafür.

Und auf der anderen Seite die Politik, die sich nicht dazu entschließen kann, diese Helfer und deren Arbeitgeber entsprechend zu unterstützen. Ein trauriger Zustand in unserem reichen Österreich, in dem oft viel Geld unnötig verschwendet wird. Anstatt Anreize zu geben, dass sich mehr Menschen freiwillig zur Verfügung stellen, wenn sie gebraucht werden, versteckt sich die Politik hinter endlosen Diskussionen. Traurig.



Anzeige

Mag. Elisabeth Müller, 4470 Enns