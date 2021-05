Danke den Pflegerinnen und Pflegern des Seniorenheims Nonntal

Die Betreuung meiner an Demenz erkrankten 95-jährigen Mutter mit Pflegekräften zu Hause gestaltete sich immer schwieriger. So waren mein Bruder und ich erleichtert, als sie nach fast fünfjähriger Pflege daheim Anfang Jänner 2020 einen Betreuungsplatz im Seniorenheim Nonntal erhielt. Ein wunderschönes sonniges Zimmer wurde von ihr nun fast 16 Monate bewohnt, gleich neben der Küche der Wohngemeinschaft "Domplatz" gelegen. Sie wurde dort professionell, liebevoll und stets sorgsam gepflegt. Wir besuchten sie, so oft es die strikten Corona-Regeln erlaubten. In den letzten Wochen vor ihrem Tod wurde sie palliativ betreut und wir durften sie deshalb - natürlich getestet bzw. genesen und geimpft - rund um die Uhr besuchen. Wir möchten uns beim ganzen Team der Wohngruppe "Domplatz" bedanken, das sehr aufmerksam war und uns beim Abschied von unserer Mutter überaus hilfsbereit begleitete. Danke für Eure gute Arbeit. Wir gratulieren Herrn Kagerer zu seinem "Domplatz"-Team!





Christa Zwisler, 5552 Forstau