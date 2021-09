Danke für das Ende der Traktor-WM

Nicht nur ich, auch viele Mitbürger und Mitbürgerinnen und Touristen und Touristinnen haben wenig bis kein Verständnis dafür, seit 19 Jahren mit dieser Veranstaltung "zwangsbeglückt" zu werden. Hunderte Oldtimer-Traktoren, die tagelang auf allen Straßen in Zell am See, Bruck und Fusch herumknattern, sind nicht nur lästig wegen ihres Lärms, sondern belasten uns und unsere Umwelt auch mit ihrem Schadstoffausstoß.

In Zeiten des menschengemachten Klimawandels, mit all den gravierenden Auswirkungen auch im Pinzgau, müssten gerade die Touristiker unserer Region und auch der Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG einsehen, dass solche Veranstaltungen keine Berechtigung mehr haben.

Nicht die Tage des Kultrollers, die Porsche Days oder die Traktor-WM sichern unsere touristische Zukunft, sondern

die Symbiose von herrlichen Naturlandschaften mit umweltfreundlichen Tourismusangeboten. Eine gute Lösung für die Zukunft wäre, Angebote für die vielen Touristen zu entwickeln, die wegen der schönen Landschaft und Natur zu uns kommen. Abschließend ein großes Dankeschön an Kurt Reiter, Leiter der Gruppe Sicherheit der BH Zell am See, dafür, die Bewilligung für die Traktor-WM für 2022 nicht mehr zu erteilen.

Wir können nur hoffen, dass dies für die Tourismusverantwortlichen ein ausreichender Anstoß ist, neue und zukunftstaugliche Konzepte in Übereinstimmung mit Umwelt und Natur zu entwickeln.

Mag. Josef Neudorfer

5671 Bruck/Glstr.