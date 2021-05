Danke für das Gedicht

Sehr geehrter Herr Messner, vielen Dank für Ihr humorvolles Gedicht in den SN vom 29. 4. "Ich wollt ich wär ein Möbelhaus". In diesen tristen Zeiten ist es sehr wichtig, dass man etwas zum Schmunzeln hat. Bitte so weiter.







Gudrun Timpe, 5020 Salzburg